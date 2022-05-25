قرار عاجل من بايدن بعد هجوم تكساس

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أصدر البيت الأبيض مساء الثلاثاء، بيانا، بعد ساعات من انتشار نبأ إطلاق النار، الذى أودى بحياة 15 شخصًا على الأقل، قال فيه: "أمر الرئيس بايدن بتنكيس الأعلامحتى يوم السبت المقبل فى البيت الأبيض والمبانى العامة والمنشآت العسكرية والسفارات والمكاتب القنصلية فى الخارج كعلامة على احترام ضحايا أعمال العنف الحمقاء".
ومن المقرر أن يلقى بايدن خطابا بشأن الهجوم الدموى فى وقت لاحق، بعد عودته رحلة إلى آسيا، حيث تم إطلاعه على مستجدات الحادث وفقا لما أفاد به البيت الأبيض.
وكان قد أعلن حاكم ولاية تكساس جريج أبوت مقتل 14 طالبًا ومعلمًا جراء إطلاق النار فى مدرسة روب الابتدائية فى أوفالدى، حيث فتح مسلح النار فى المدرسة. وقيل إن المسلح، كاشفًا أن اسمه سلفادور راموس، ويبلغ وأنه قُتل على يد الشرطة.
ويعد هذا ثانى إطلاق نار جماعى فى أقل من أسبوعين، حيث سافر بايدن إلى بوفالو، نيويورك، للقاء العائلات المتضررة من إطلاق النار الجماعى فى محل بقالة وصفته الشرطة بأنه جريمة كراهية عنصرية، إذ أسفر عنه سقوط عشرة قتلى، وذلك قبل أيام من مغادرة بايدن البيت الأبيض إلى آسيا.
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