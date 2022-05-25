الجزائر.. السجن 3 سنوات لرئيسى حكومة سابقين

جدة - نرمين السيد - والتمست النيابة العامة فى الجزائر، من قبل، معاقبة أويحيى وسلال بعشر سنوات لكل منهما، وكذلك فرض غرامة تقدر بعشرة ملايين دينار جزائرى.

يذكر أن أحمد أويحى قد حل رئيسًا للحكومة فى أعوام 1995، و2003، و2008، و2017، كما تقلد عبد المالك سلال المنصب ذاته عام 2012.

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أيد فى شهر فبراير 2021 الأحكام الابتدائية الصادرة فى حق المتابعين فى هذه القضية التى أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا.