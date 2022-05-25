نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية .. تعرف على موعد ظهورها ولينك الاستعلام برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، حيث من المنتظر أن تظهر خلال الأيام المقبلة، ويرجع انتظارها بشغف لأهميتها في مستقبل الطالب، حيث أنها السنة الدراسية المتممة للمرحلة الإعدادية والتي يبدأ بها الطالب مرحلة دراسية جديدة، وبناءً عليها يتم تحديد ما إذا كان يلتحق بالثانوية العامة أو أي من الدبلومات الفنية، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني موعد الظهور ولينك الاستعلام عنها باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن بشكل رسمي عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الطلاب في الشهادة الإعدادية، حيث تم التحذير بعدم استخراج أي نتائج عن الإعلان رسميًا عنها، وأن من يخالف التعليمات يُعرض نفسه للمسائلة القانونية.

حيث انتهى الطلاب من أداء كافة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في 19 من شهر مايو الحالي، وجاري تصحيح الأوراق ومراجعتها ورصد الدرجات تمهيدًا للإعلان عن النتيجة.

كما أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها على موقع الوزارة والبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة فور ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة أي قبل انعقاد شهر مايو الجاري.

الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يستطيع الطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الثاني الصف الثالث الإعدادي من خلال الخطوات الآتية:-

أولاً يتم الدخول مباشرة إلى موقعنا .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

ثم يتم اختيار أيقونة الخدمات التعليمية. من ثم يتم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب باللغة الإنجليزية. وأخيرًا يتم النقر على “عرض النتيجة”. على الفور يتم عرض نتيجة الطالب في مختلف المواد الدراسية بالدرجات والمجموع الكُلي في حالة ظهورها.

في النهاية وبعد أن أوضحنا موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وكيفية الاستعلام عنها عن طريق إدخال رقم الجلوس، يجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في المرحلة الإعدادية المهنية وصلت إلى 85%، بينما وصلت نسبة النجاح للمكفوفين إلى 100%، أما نسبة النجاح بالنسبة للإعدادية لضعاف السمع وصلت إلى 81% فقط.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً