كورونا حول العالم.. كوفيد يواصل التوحش وحصد الأرواح

جدة - نرمين السيد - ففى فيتنام، سجلت السلطات الصحية 1323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 10 ملايين و711 ألفا و389 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر إجمالى عدد حالات الوفاة عند 43 ألفا و76 حالة.

وفى الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و981 ألفا و571 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و335 حالة.

وفى كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و134 ألفا و541 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها حالتى وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و970 حالة.

وفى روسيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و785 حالة جديدة بفيروس كورونا، وسجلت أيضا 90 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 18 مليونا و301 ألف و393 حالة، والوفيات إلى 378 ألفا و516 حالة.

وفى إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 6 ملايين و53 ألفا و109 إصابات، وسجلت السلطات الصحية خلال الفترة نفسها، 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 156 ألفا و548 حالة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 329 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و15 ألفًا و711 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و70 حالة وفاة.

وفى هولندا، سجلت السلطات الصحية 1101 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و78 ألف و973 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتين وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و309 حالات وفاة.

وفى سويسرا، سجلت السلطات الصحية 924 إصابة جديدة فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و650 ألفا و661 إصابة مؤكدة، بينما لم يتم تسجيل أى حالات وفاة لتستقر حصيلة الوفيات عند 13 ألفا و948 حالة وفاة.

وسجلت الهند 1675 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و140 ألفا و68 حالة، وسجلت أيضا 31 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 524 ألفا و490 حالة.

وفى اليونان، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و624 إصابة جديدة و14 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و427 ألفا و857 إصابة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و725 وفاة.

وفى إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 29 ألفا و875 إصابة جديدة و95 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 17 مليونا و288 ألفا و287 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 166 ألفا و127 وفاة.

وفى مولدوفا، سجلت وزارة الصحة 1040 إصابة جديدة و18 وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 518 ألفا و793 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و521 حالة.

وفى إستونيا، سجلت وزارة الصحة 953 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 576 ألفا و47 حالة وتظل الوفيات ثابتة عند الـ2561 حالة.

وفى الفلبين، سجلت وزارة الصحة 149 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و689 ألفا و281 إصابة، واستقرت الوفيات عند الـ60 ألفا و455 حالة.

وفى إيران، سجلت وزارة الصحة 268 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 7 ملايين و230 ألفا و589 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و288 وفاة.

وسجلت السلطات الصحية فى سنغافورة 5 آلاف و727 إصابة ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و278 ألفا و113 إصابة بينما سجلت وحالة وفاة واحدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 1378 حالة.