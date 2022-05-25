كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الكورى الجنوبى، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدّد باتجاه بحر الشرق، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.





وتأتى هذه التجربة الصاروخية الجديدة فى الوقت الذى اختتم الرئيس الأمريكى جو بايدن رحلة إلى المنطقة، شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان. وأجرت كوريا الشمالية هذا العام سلسلة اختبارات صاروخية فى تحدّ للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

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