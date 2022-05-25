نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية السعودية إنجاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُثير مقدمي طلب تأشيرة زيارة عائلية تساؤلات حول ما هي المنصات التي يتاح من خلالها إجراء استعلام عن طلب زيارة عائلية للإبلاغ عن قبول الطلب ضمن خدماتها الالكترونية وللإجابة على ذلك نذكر أولاً ان الخدمة الخاصة بالاستعلام عن زيارة عائلية برقم الطلب تكون متوفرة على موقع منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية السعودي وكذلك منصة التأشيرات الالكترونية المعروفة باسم إنجاز.

طلب زيارة عائلية

يمكن للفئات التالية مواطن , مقيم , أعمال , زائر , حكومة الاستفادة من خدمة استعلام عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية والتي تندرج من بين خدمات الاستعلام عن الطلبات المتوفرة على منصة إنجاز هي خدمة طلب زيارة عائلية والتي نعمل على تسلط الضوء عليها ونكتشف آليتها..

استعلام عن طلب زيارة عائلية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية

قم بزيارة منصة خدمات التأشيرات الالكترونية لوزارة الخارجية في السعودية

تتبع المسار التالي الرئيسية > استعلام > البحث عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

قم بكتابة رقم الطلب في المربع المطلوب

كذلك كتابة رقم السجل او برقم الاقامة لإجراء الاستعلام.

مطابقة رمز الصورة المرئية

ثم إجراء استعلام من الخيار أدناه على الموقع.

طريقة استعلام عن طلب تأشيرة زيارة عائلية برقم الجواز

تتم هذه الخدمة للطلبات المدخلة من خلال خدمة طلب تأشير زيارة عائلية بآلية تعبئة النموذج الالكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الالكترونية لوزارة الخارجية إنجاز.