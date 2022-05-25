عاجل.. البيت الأبيض: إبلاغ الرئيس بايدن بمستجدات هجوم مدرسة تكساس

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع 15 قتيلا بينهم 14 طالبا إضافة إلى معلم فى إطلاق نار بمدرسة ابتدائية فى ولاية تكساس الأمريكية.

وأكدت الشرطة الأمريكية، فى وقت لاحق مقتل المسلح منفذ الهجوم على المدرسة، موضحة أنه شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

وقالت إدارة الشرطة الأمريكية، إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدنى بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.