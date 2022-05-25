عاجل.. الشرطة الأمريكية: مقتل المسلح مطلق النار بمدرسة تكساس

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، إن هناك العديد من الإصابات بعد الهجوم على مدرسة ابتدائية.
وقال حاكم ولاية تكساس، إن منفذ الهجوم على المدرسة شاب يبلغ من العمر 18 عاما ومن سكان مدينة يوفالدى.
وأعلن حاكم ولاية تكساس، أن 15 شخصا لقوا حتفهم فى إطلاق النار بمدرسة ابتدائية بينهم 14 طفلا.
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