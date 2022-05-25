«المركزى الأوكرانى»: انكماش الاقتصاد للثلث و500 مليون يورو مساعدة من أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت البيانات، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الروسى تتسبب فى انكماش الاقتصاد الأوكرانى بمقدار الثلث على الأقل فى عام 2022 ورفع التضخم إلى أكثر من 20%.

يذكر أن معدل التضخم فى أوكرانيا قد وصل فى شهر مارس إلى 13.7 % ليرتفع عن مستواه فى ذات الشهر العام الماضى.

من ناحية أخرى، اعتمد المجلس الأوروبى، اليوم، تدبيرين لزيادة دعم قدرات القوات المسلحة الأوكرانية لصد العمليات العسكرية الروسية، وذلك بموجب منشأة السلام الأوروبية، بقيمة تبلغ 500 مليون يورو اضافية.

وجاء فى بيان رسمى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى: "بعد تبنى ثلاثة شرائح من الدعم الأوروبى لأوكرانيا بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار هذا العام، ستضيف الشريحة الرابعة 500 مليون يورو إلى الموارد التى تم تعبئتها بالفعل بموجب منشأة السلام، مما يزيد المبلغ الإجمالى لأوجه الدعم لـ 2 مليار يورو".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبى خصص مليار يورو لدعم مستلزمات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لحشد المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. وهذا الدعم هو مجرد جزء واحد من الجهود الأوروبية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. والاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء مصممة على الاستمرار فى التصدى لروسيا".

من جانبه، قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل: "إن نطاق المعدات الواجب توفيرها فى حزمة الدعم الجديدة تتماشى مع الأولويات الحالية التى عبرت عنها الحكومة الأوكرانية. وفى هذا الضوء، تتكون تدابير المساعدة من 490 مليون يورو للمعدات العسكرية المصممة لتقديم قوة قاتلة لأغراض دفاعية، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو تهدف إلى تغطية توفير المعدات والإمدادات، مثل معدات الحماية الشخصية، وأدوات الإسعافات الأولية، والوقود".