عاجل.. سلطات تكساس تتحدث عن دوافع مطلق النار على مدرسة ابتدائية

جدة - نرمين السيد - وأعلن البيت الأبيض، إبلاغ الرئيس الأمريكى جو بايدن بمستجدات الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية فى ولاية تكساس. وأفادت قناة "إكسترا نيوز" بوقوع 15 قتيلا بينهم 14 طالبا إضافة إلى معلم فى إطلاق نار بمدرسة ابتدائية فى ولاية تكساس الأمريكية. وأكدت الشرطة الأمريكية، فى وقت لاحق مقتل المسلح منفذ الهجوم على المدرسة، موضحة أنه شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

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