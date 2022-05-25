العالم اليوم - كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 12:21 صباحاً - أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، "صاروخاً بالستياً غير محدّد" باتجاه بحر الشرق، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة في الوقت الذي اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن رحلة إلى المنطقة، شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان.

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام سلسلة اختبارات صاروخية في تحدّ للعقوبات الدولية المفروضة عليها.