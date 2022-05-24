نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالشروط.. رابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمدارس الرسمية 2022-2023، مع اقتراب العام الدراسي على النهاية، يتم فتح باب القبول من أجل تسجيل طلبة أول ابتدائي للالتحاق بالمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية والرسمية لغات، وبعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول ابتدائي من قبل وزارة التربية والتعليم، سارع عشرات الآلاف من أولياء الأمور للبحث عن طريقة التسجيل، حيث وفرت الوزارة امكانية التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وكشفت الوزارة عن موعد بداية التسجيل، حيث يتم فتح باب التقديم في الأول من يونيو القادم ويستمر التسجيل لغاية تاريخ 30 من الشهر نفسه للعام 2022.

شروط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات 2022-2023

سهلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امكانية التسجيل في المدارس الرسمية والرسمية لغات، حيث أتاحت التسجيل الإلكتروني عن طريق التطبيق التابع للوزارة وذلك عبر بوابة مركز المعلومات، وقد أعلنت الوزارة عن اشروط الخاصة بتقديم الطلاب للمدارس ولرياض الأطفال، حيث يشترط أن يكون عم الطالب الذي سيتم تسجيله في الصف الأول الابتدائي 6 سنوات كحد أدنى ولا يجب أن يتجاوز تسعة سنوات، فيما يشترك التسجيل لمرحلة رياض الأطفال أن يكون عمر الطالب أربعة سنوات أدنى حد، ويتم توزيع الطلبة وتنسيقهم بحسب الكثافة العددية في كل محافظة، حيث يكون التنيق من خلال مديريات التربية والتعليم.

رابط التقديم للمدارس الرسمية رياض أطفال وابتدائي

تعرف على رابط تقديم الطلاب للمدارس الرسمية ولمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث ذكرت وزارة التربية والتعليم بأن التقديم يكون من خلال الرابط الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي emis.gov.eg، حيث يقوم ولى أمر الطالب بالتسجيل مع ضرورة متابعة نتيجة القبول المبدئي وذلك عبر ذات الرابط السابق، وبعد أن يتم الإعلان عن نتائج القبول، يقوم أولياء الأمور بالذهاب للمدرسة من أجل تسليم ملف الطالب الخاص بالقبول، وبعد أن تتأكد المدرسة من اكتمال الملف الورقي والتأكد من البيانات يتم القبول النهائي، واذا كان ولى أمر الطالب ليست لديه القدرة على تسجيل ابنه إلكترونيا، يتم تقديم المساعدة له، وذلك من خلال وحدة المعلومات بالمدرسة، حيث تقوم بتسجيل رغبى الطلاب بشكل إلكتروني.

التقديم للمدارس للطلاب الوافدين

فيما يتعلق بالطلاب الوافدين، يجب على ولى أمر الطالب أن يقوم بتقديم الأوراق الخاصة بالتسجيل إلى الإداراة التعليمية، حيث تتولى الجهات المختصة بذلك التأكد من المستندات ومراجعتها، حيث يتم إعلام المدارس بكافة بيانات الطلبة الوافدين المقبولين، ومن الضروري أن يقوم مديري المدارس بتسجيل بيانات الطلبة بشكل إلكتروني وذلك عبر قاعدة البيانات المركزية.