نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك.. نتيجة السادس الابتدائي 2022 محافظة الشرقية وبني سويف والفيوم وسوهاج برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الابتدائية 2022، يبحث الملايين من المصريين اليوم معرفة نتيجة السادس الابتدائي وذلك بعد أن تم اعتماد النتيجة في جميع المحافظات المصرية، ويشعل الطلاب وأولياء أمورهم محركات البحث منذ أيام ترقبا للإعلان الرسمي عن صدور هذه الشهادة ورفعها على الموقع المخصص لرفع النتائج الخاصة بالتعليم الأساسي ونظرا لأهمية هذه النتائج عند الملايين من الناس في مصر قررنا أن نقدم لكم في هذا المقال النتائج الخاصة ببعض المحافظات التي تم الإعلان عن النتائج فيها اليوم، لذلك الطلب فيها يعتبر هو الأكثر حسب مؤشرات البحث، كما أن هذه المحافظات يشترك منها المئات الآلاف من الطلاب في هذه المرحلة التعليمية الفاصلة بين التعليم الابتدائي والإعدادي لذلك لها أهمية خاصة عند الطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة السادس الابتدائي 2022

تم الإعلان من طرف وزير التعليم في مصر واعتماده الرسمي للشهادة الابتدائية في عدة محافظات من أحدثها محافظة الشرقية وسوهاج والفيوم وبني سويف، وسنعرض لكم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا ثقفني الرابط الذي من خلاله ستتمكن من معرفة النتائج الخاصة بكم، ألا وهو رابط موقع بوابة التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم، وهو الذي من خلاله يمكن لجميع الراغبين في الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم الدخول إليه، وهذا ما يسرنا نقدم لحضراتكم متابعينا الكرام، جدير بالذكر أن نتيجة السادس الابتدائي تعتبر من أهم النتائج حيث أنه بإمكان حاملها العبور إلى المرحلة الاعدادية، لذلك فإن هذه الشهادة مهمة جدا لمواصلة التعلم في المراحل المتقدمة، وجديؤ بالذكر أيضا أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة جدا.

نتيجة السادس الابتدائي على موقع بوابة التعليم

بإمكان جميع الطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي في مصر، وبعد أن يقوموا بالدخول على الموقع عليهم بعد ذلك اتباع هذه الخطوات البسيطة جدا لمعرفة نتائجهم:

أولا الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي

بعد ذلك على الطلاب اختيار نتيجة السادس الابتدائي

بعدها يقومون باختيار المحافظة

ثم عليهم بعد ذلك إدخال رقم الجلوس الخاص بهم، وستظهر لهم نتائجهم، وبهذا أعزائنا الكرام نكون قد قدمنا لكم طريقة الاستعلام ورابطه من خلال موقعنا ثقفني، وذلك لتسهيل الوصول إلى النتائج الخاصة بكم.