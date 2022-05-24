البوابة الإلكترونية.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية الترم الثاني 2022

يستعرض لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية الترم الثاني 2022، يواصل أولياء الأمور وأبنائهم طلاب الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني البحث من أجل التعرف على الموعد الرسمي والمقرر للإعلان عن ظهور نتيجة سادسة ابتدائي إلكترونيا، وذلك بعد أن تم الانتهاء من خوض الامتحانات النهائية الترم الثاني، حيث أدى طلبة السادس الابتدائي الامتحانات في شهر مايو الجاري، وتوجد حالة من الترقب من قبل الطلبة وذويهم لمعرفة موعد الاستعلام عن النتيجة، حيث من المقرر أن تظهر نتائج الشهادة الابتدائية خلال الساعات القليلة القادمة في الشرقية، وقد ظهرت في عدد من المحافظات.

شهادة الصف السادس الابتدائي محافظه الشرقية الترم الثاني

خاض طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2022 في المواد المقرر عليهم وفي المواد الغير مضافة للمجموع، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات الترم الثاني وسط إجراءات مشددة منا لتفشى وباء كورونا، حيث عملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة حيث اتخذت التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية، وتقدم الطلاب لخوض الامتحانات في مواد اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات، العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية.

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الشرقية بالاسم فقط

قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، بأن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، ستظهر فور إعلان لجان الكنترول انتهاء أعمال تصحيح ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من قبل محافظ محافظة الشرقية، حيث ستكون نتائج الشهادة الابتدائية متاحة بشكل إلكتروني وذلك عن طرق البوابة الإلكترونية للمحافظة، وسيتمكن الطالب من معرفة النتيجة عبر الرقم القومي أو برقم الجلوس، ومن المقرر أن يتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ، بعد أن ينتهى تصحيح أوراق امتحانات الطلبة ورصد وجمع الدرجات، وستكون نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائي بالشرقية الترم الثاني 2022 متوفرة في المدارس المقيد بها الطلاب، وذلك في اليوم التالي من إعلان النتيجة.

شهادة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية

تعد الشهادة الابتدائية مهمة لطلاب السادس الابتدائي كما أنها مهمة لأولياء الأمور، حيث يتمكن الطالب بعد النجاح في شهادة الصف السادس الابتدائي من الانتقال إلى المرحلة الاعدادية، حيث يلتحق بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي الجديد، ويقترب موعد الإعلان عن ظهور النتيجة حيث تعمل اللجان التي تصحح الامتحانات على قدم وساق للإسراع في ظهور النتائج.