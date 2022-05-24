مجلس الأمن يدعو طالبان إلى التراجع بسرعة عن سياستها التقييدية

جدة - نرمين السيد - وكانت حركة "طالبان" الأفغانية، أصدرت قرارا يلزم مذيعات القنوات التلفزيونية بتغطية وجوههن.

ويأتى القرار بعد أيام من إصدار زعيم حركة طالبان، هبة الله أخوند زاده تعليماته للنساء، بارتداء البرقع فى الأماكن العامة، ما يعد أحد أكثر القيود صرامة التى تفرضها الحركة على النساء منذ سيطرة الحركة على الحكم فى أفغانستان، العام الماضى.

وكانت المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان والمرأة فى أفغانستان رينا أميرى، قد أعلنت عن مخاوفها من القيود التى تفرضها حكومة "طالبان" على النساء.