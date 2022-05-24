جنوب إفريقيا وألمانيا تبحثان تعميق التعاون والتحول للاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ومستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، تعميق العلاقات الثنائية فى مجالات التصنيع والتحول لاقتصاد أخضر وأمن الغذاء والطاقة.





وأعرب رامافوزا، فى بيان صادر عن رئاسة جنوب إفريقيا، عن ترحيب بلاده بزيارة المستشار شولتز والوفد المرافق، فيما تعتبر ألمانيا من أهم الشركاء الاستراتيجيين إذ تعد ثانى أكبر شريك تجارى، ومستثمر رئيسى وسوق كبير للسياحة الوافدة، كما تضم جنوب إفريقيا حاليا حوالى 600 شركة ألمانية وتنمو التجارة الثنائية بين البلدين على نحو متصاعد.

وقال البيان إن الجانبين ناقشا سبل زيادة التجارة والاستثمار للشركات الألمانية فى جنوب إفريقيا، وكذلك الشركات الجنوب إفريقية فى ألمانيا، فيما تلتزم ألمانيا بدعم جهود البلاد نحو التصنيع وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل على النحو المأمول، كما تعد ألمانيا شريكا فى التنمية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مع تشكيل اللجنة الثنائية فى عام 1996.

وأشار إلى مجالات التعاون المشتركة بما فى ذلك الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والإجراءات المناخية والطاقة، لاسيما الخطوات التالية بشأن شراكة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، كما أعلن عن زيارة شولتز لمؤسسة "ساسول" للطاقة والكيماويات فى إطار شراكة تاريخية لتطوير تقنيات الحد من انبعاثات الكربون، بما فى ذلك انتاج الهيدروجين الأخضر.

وتطرق رامافوزا إلى التعاون القائم فى مجال التدريب المهنى حيث يمكن دمج الشباب بشكل أكثر فعالية فى عالم العمل، كما تحدث عن جهود ألمانيا فى توفير لقاحات كورونا للقارة الإفريقية وبلاده.

وختم رامافوزا بالقول: "تطرقنا إلى تحقيق السلام والأمن فى القارة الإفريقية، والصراع فى أوكرانيا وضرورة قيام المجتمع الدولى بتشجيع الحوار والتفاوض من أجل حل سلمى".