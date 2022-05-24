عاجل.. ارتفاع ضحايا إطلاق نار بمدرسة تكساس الأمريكية لـ15 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الشرطة الأمريكية، إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدنى بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار فى الولايات الأمريكية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى تقرير لها.