عاجل.. ارتفاع ضحايا إطلاق نار بمدرسة تكساس الأمريكية لـ15 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الشرطة الأمريكية، إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدنى بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار فى الولايات الأمريكية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى تقرير لها.
ووفق المكتب ارتفعت حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 51% عام 2021 مقارنة مع عام 2020، إذ وصل عددها إلى 61 حادثا، وهى أعلى حصيلة منذ أكثر من 20 عاما.
وأشار المكتب إلى أن أكثر من نصف حوادث إطلاق النار وقعت فى محلات تجارية، ويشير التقرير كذلك إلى أن إطلاق النار خلف 103 قتلى و 140 جريحا، رغم القيود التى فرضت بسبب فيروس كورونا.
وتأتى كاليفرونيا على رأس الولايات التى سجلت حوادث من هذا النوع، ويستثنى من هذه البيانات الأعمال المرتبطة بالعصابات أو المخدرات.
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