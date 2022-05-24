العالم اليوم - أميركا.. 15 قتيلا بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. 15 قتيلا بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:16 مساءً - قال غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس بالولايات المتحدة، إن مسلحا قتل 14 تلميذا ومعلما، الثلاثاء، في مدرسة ابتدائية في منطقة أوفالدي جنوبي الولاية.

وأفاد حاكم ولاية تكساس أن القتلى سقطوا برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وقال أبوت في مؤتمر صحافي، إنّ المهاجم "أطلق النار وقتل بشكل مروّع وغير مفهوم 14 تلميذاً ومدرّساً واحداً".

وأضاف أنّ المشتبه به وهو من أبناء المنطقة "قضى (...) يُعتقد أنّ الشرطيين الذين استجابوا (للعملية) قتلوه".

وأفاد مستشفى "أوفالدي ميموريال" أنه استقبل 13 طفلا لتلقي العلاج بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي، على بعد حوالي 85 ميلا غرب سان أنطونيو.

وأعلن مستشفى آخر، هو "المستشفى الجامعي"، أن امرأة تبلغ من العمر 66 عاما ترقد في حالة حرجة.