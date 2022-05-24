إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 للاستعلام عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام من موقع epedu.gov.iq

إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 للاستعلام عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام نوافيكم به الآن حيث عمليات البحث على جوجل رائجة للغاية من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي تم الإعلان عن رفعها بشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022

إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 يتزايد من أجلها التساؤلات والقلق من قبل عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات بعدما وصل أعداد المتقدمين على القبول الموازي الي نحو 35 الف طالب وطالبة ليتم الاشارة على ان المقبولين هذا العام داخل جميع الأقسام التي جاءت أمام الطلاب بالقبول الموازي قد وصل عددهم إلى 21 ألف طالب وطالبة من طلاب المتقدمين على العام الحالي والعام الماضي، عليه تم الاشارة على ان نتائج الطلاب والطالبات مفعل إمكانيات للاستعلام عنها أون لاين بشكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي نوافيكم بها الان ونستعرضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت خطوات الحصول عليها اون لاين على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار أيقونة الكشف عن نتائج القبول الموازي

عندئذ سيصبح بإمكان الطلاب البدء فى تدوين جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج والتي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني والنقر فى النهاية على خانة عرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق