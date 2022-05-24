نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 للاستعلام عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام من موقع epedu.gov.iq في المقال التالي
إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 للاستعلام عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام نوافيكم به الآن حيث عمليات البحث على جوجل رائجة للغاية من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والتي تم الإعلان عن رفعها بشكل الكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري
إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022
إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 يتزايد من أجلها التساؤلات والقلق من قبل عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات بعدما وصل أعداد المتقدمين على القبول الموازي الي نحو 35 الف طالب وطالبة ليتم الاشارة على ان المقبولين هذا العام داخل جميع الأقسام التي جاءت أمام الطلاب بالقبول الموازي قد وصل عددهم إلى 21 ألف طالب وطالبة من طلاب المتقدمين على العام الحالي والعام الماضي، عليه تم الاشارة على ان نتائج الطلاب والطالبات مفعل إمكانيات للاستعلام عنها أون لاين بشكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي نوافيكم بها الان ونستعرضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي جاءت خطوات الحصول عليها اون لاين على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار أيقونة الكشف عن نتائج القبول الموازي
- عندئذ سيصبح بإمكان الطلاب البدء فى تدوين جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج والتي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني والنقر فى النهاية على خانة عرض النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 للاستعلام عن نتائج القبول الموازي جميع الأقسام من موقع epedu.gov.iq على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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