نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الخامس والسادس 2022 محافظة القاهرة البوابة الإلكترونية eduserv.cairo.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الخامس والسادس 2022 محافظة القاهرة أصبحت عليها بحث مكثف الآن، وذلك بعد أن تم الإعلان عن النتيجة عبر لينك البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، بوابة التعليم الأساسي لذلك يستطيع الطالب أو ولي الأمر بكل سهولة الدخول على موقع نتيجة الصف الخامس القاهرة والاستعلام عن النتيجة، كما يمكنه الاستعلام عن نتيجة الصف السادس محافظة القاهرة وكذلك الصفوف من الأول وحتى الرابع عبر لينك البوابة الإلكترونية.

وسوف نقدم لكم رابط نتيجة الصف السادس القاهرة 2022 وطريقة استخراج النتيجة، وذلك من خلال هذا المقال وبطريقة سهلة ومبسطة، كانت وزارة التربية قد انتهت من إجراء الاختبارات للصفوف الابتدائية صفوف النقل، وبعد ذلك قامت اللجان المختصة في كل محافظة بتصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات ورفعها على الموقع الخاص بكل محافظة، ونحن هنا في هذا المقال نقدم لكم رابط نتيجة الصف الخامس محافظة القاهرة 2022، وموقع النتيجة محافظة القاهرة 2022.

نتيجة الصف الخامس والسادس 2022

بعد الانتهاء من الاختبارات قامت لجان التصحيح في كل محافظة بتصحيح الأوراق للطلاب ورصد الدرجات والمراجعة بكل دقة حتى يأخذ كل طالب حقه. وقد انتهت أغلب المحافظات من رفع درجات التعليم الابتدائي على الموقع الإلكتروني الخاص بكل محافظة. حتى يستطيع الطالب الدخول على هذا الرابط واستخراج النتيجة الخاصة به.

رابط نتيجة الصف الخامس القاهرة 2022

في البداية يجب على الطالب الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة eduserv.cairo.gov.eg.

إدخال الرقم القومي ثم اختيار المرحلة التعليمية.

يتم اختيار العام الدراسي 2022 واختيار الصف الدراسي “الصف الخامس”.

اختيار الفصل الدراسي “آخر العام” والنقر على أيقونة عرض النتيجة.

موقع نتيجة الصف السادس محافظة القاهرة 2022

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة بنفس طريقة الاستعلام عن الصف الخامس. ولكن عند اختيار الصف قم باختيار الصف السادس والنقر على أيقونة عرض النتيجة. وذلك بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة

كما ذكرنا لكم من قبل أن إعلان النتائج يكون إلكترونياً وتقوم كل محافظة بإعلان النتيجة الخاصة بها على الرابط الإلكتروني. وذلك بعد الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها ورفعها على الموقع. يستطيع كل طالب بكل سهولة استخراج النتيجة الخاصة به.