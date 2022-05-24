نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتيجة الصف ثالث متوسط خارجي في العراق ٢٠٢٢ رابط تحميل pdf موقع وزارة التعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتيجة الصف ثالث متوسط خارجي في العراق ٢٠٢٢ فقد تزايد البحث عن رابط المخصص التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن النتائج الثالث المتوسط، فقد خصصت للإعلان عن نتائج الصف الثالث الخارجي في جميع محافظات العراق ​​، وأكدت أن الموقع الوزاري سينشر النتائج لجميع المحافظات في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، كما أفادت وزارة التربية والتعليم العراقية استخدام رقم المقعد للاستعلام عن الصف نتائج الثالث للمرحلة المتوسطة بسهولة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن رابط إلكتروني يمكن من الاستعلام عن درجات الصف الثالث المتوسط الخارجي للعام الدراسي 2022.

استعلام عن نتيجة الصف ثالث متوسط خارجي في العراق ٢٠٢٢

كشفت وزارة التربية العراقية أنها بمجرد انتهاء من امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط، بدأت عمليات التصحيح والمتابعة داخل مقار اللجان المخصصة للكنترول بالمحافظات العراقية المختلفة منها القادسية والرصافة وديالى وصلاح الدين والنجف ، والبعض الآخر مثل محافظات بغداد والبصرة وبابل وكربلاء والناصرية وكركوك والأنبار وذي قار، حتى يتم إعلان درجاتهم والإشراف عليها ، حيث كانت درجاتهم هذا العام أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة، وأنة بمجرد اعتماد النتائج الثالث المتوسط من قبل وزارة التعليم بالعراق سوف ترفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بصورة مباشرة إلكترونياً .

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

نتائج الخارجي 2022 ثالث متوسط فقد أوضحت وزارة التربية العراقية الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من قبل الطلاب ليتمكن ا من الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الخارجي وهذه الخطوات هي:-

يتم في البداية الدخول على موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن النتائج.

اختيار نتيجة الثالث متوسط الدور الثاني 2022.

كتابة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

وسط ترقب وانتظار طلاب الثالث المتوسط لعام الدراسي 2022، لظهور النتائج صرحت الوزارة عن إعلان نتائج الثالث في بعض المحافظات العراقية، وتتوالى استظهار نتائج بالمحافظات فور الانتهاء من عمليات التصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب، واعتمادها من وزير التربية العراقية وليتم رفعها على منصات الإلكترونية المختلفة المعتمدة من وزارة التربية العراقية حيث يتم ذلك ذلك في صورة ملفات PDF.