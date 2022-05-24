CNN: تحقيقاتنا تؤكد أن شيرين أبو عاقلة قتلت بواسطة القوات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن التحقيقات التى أجرتها والأدلة التى جمعتها، تؤكد أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التى قتلت يوم 11 مايو، استهدفت من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى.





وقالت الشبكة الأمريكية إن التحقيق الذى أجرته يقدم أدلة جديدة، بما فى ذلك مقطعا فيديو لمسرح إطلاق النار، ويؤكد أنه لم يكن هناك أى مسلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة فى اللحظات التى سبقت وفاتها، ولا يوجد أى تبادل لإطلاق النار.

وتشير مقاطع الفيديو التى حصلت عليها CNN والمدعومة بشهادة ثمانية شهود عيان ومحلل صوتى وخبير أسلحة متفجرة، إلى أبو عاقلة قتلت فى هجوم استهدفها من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكدت الـCNN أنها استعرضت ما مجموعه 11 مقطع فيديو تظهر المشهد والقافلة العسكرية الإسرائيلية من زوايا مختلفة، قبل وأثناء وبعد مقتل أبو عاقلة.

وكان شهود العيان الذين كانوا يصورون الصحفية وقت إطلاق النار عليهم أيضا فى مرمى النيران وتراجعوا عند بدء إطلاق النار، لذا لم يلتقطوا لحظة إصابتها بالرصاصة.

وتشمل الأدلة المرئية التى راجعتها CNN شريط فيديو لكاميرا الجسم نشره الجيش الإسرائيلى، والذى يصور جنودا يجرون عبر زقاق ضيق، حاملين بنادق هجومية من طراز M16، أثناء خروجهم إلى الشارع حيث تقف المركبات المدرعة.

وتظهر اللقطات مشهدا هادئا قبل أن يتعرض الصحفيون لإطلاق النار فى ضواحى مخيم جنين للاجئين بالقرب من دوار العودة الرئيسى، وفى مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر رجل يسير باتجاه المكان الذى تجمع فيه الصحفيون، ويقترب من العربات المدرعة الإسرائيلية المتوقفة عن بعد، ويقول: "انظر إلى القناصين"، ثم يصرخ شاب مراهق: "لا تمزح... هل تعتقد أنها مزحة؟ لا نريد أن نموت. نريد أن نعيش".

وقال سالم عوض (27 عاما) من سكان مخيم جنين، الذى صور مقطع الفيديو لشبكة CNN إنه "لم يكن هناك مسلحون فلسطينيون أو أى اشتباكات فى المنطقة، ولم يكن يتوقع حدوث إطلاق نار، نظرا لوجود الصحفيين فى الجوار"، مضيفا: كنا نحو عشرة رجال، كنا نتجول ونضحك ونمزح مع الصحفيين.. لم نكن خائفين من أى شيء. لم نتوقع حدوث أى شيء، لأننا عندما رأينا الصحفيين فى الجوار، اعتقدنا أنها ستكون منطقة آمنة.. إلا أن الوضع تغير بسرعة، وإطلاق نار اندلع بعد حوالى سبع دقائق من وصولنا إلى مكان الحادث".