انتشار مكثف للشرطة الأمريكية بموقع إطلاق النار بمدرسة تكساس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقُتل طفلين وأصيب نحو 12 شخصا بإطلاق نار فى مدرسة ابتدائية فى تكساس الأمريكية، قبل أن تعتقل الشرطة مطلق النار. وقالت إدارة الشرطة إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدنى بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.

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