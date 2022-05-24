الجزائر تنفى تسجيل حالة إصابة بمرض جدرى القردة على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وذكر معهد باستور الجزائرى الحكومى المتخصص فى علم الأوبئة والأبحاث الطبية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من تداول صور لمريض تزعم أنها أول حالة إصابة بجدرى القردة فى الجزائر.

وأضاف المعهد أن إعلان تسجيل أو تأكيد أى حالة إصابة أو حالة مشتبه بها لهذا المرض بالجزائر يتم عبر الموقع الإلكترونى للمعهد وصفحته الرسمية على "فيسبوك".

يذكر أن معهد باستور الجزائر،‏ والذى تم إنشاؤه فى عام 1894، ينتمى إلى شبكة معاهد باستور الدولية المتكونة من 33 معهدا؛ تتعاون فيما بينها فى مجالات الوقاية والحماية الصحية ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية.