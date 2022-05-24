النمسا ترفع قيود ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمتاجر

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة النمساوى يوهانز روش فى فيينا، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر بداية من أول يونيو المقبل، تخفيف قيود ارتداء الكمامات والتى كانت فرضت فى إطار مكافحة وباء كورونا.





وقال الوزير إنه سوف يتم إلغاء ارتداء الكمامات نوع "إف.إف.بى-2" الإلزامى حاليا، فى وسائل النقل العام وفى متاجر السوبر ماركت بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر خلال الصيف، وستظل قيود ارتداء الكمامات إلزامية فى المستشفيات ودور رعاية المسنين. وقال عمدة فيينا ميشائيل لودفيج إنه سيتم الإبقاء على ضرورة ارتداء الكمامات فى مدينة فيينا، وذلك فيب وسائل النقل العالم وفى العيادات الطبية والصيدليات. وقال روش: "يسمح (وضع) الوباء لنا حاليا بمتنفس"، وأشار إلى أن معدل الإصابات خلال سبعة أيام تراجع إلى 230 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص حاليا.

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