كندا: ارتفاع عدد الوفيات نتيجة العاصفة إلى 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد الوفيات نتيجة العاصفة القوية التى ضربت مقاطعتى أونتاريو وكيبيك الكنديتين إلى 10 أشخاص، بجانب الآثار المدمرة التى لحقت بالممتلكات، بجانب انقطاع الكهرباء عن الآلاف من المنازل.





وضربت العاصفة بقوة بما يكفى لتدمير بعض المنازل بجانب انقطاع الكهرباء التى أثرت على أكثر من 15 ألف منزل. وتسببت العاصفة فى سقوط 187 عمودا كهربائيا، مما دفع مجلس مدارس مقاطعة أوتاوا إلى إغلاق جميع المدارس ومراكز رعاية الأطفال اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف السلامة المستمرة التى تشكلها العاصفة. وأعلنت وزارة البيئة الكندية أن سرعة الرياح القصوى سجلت 132 كم / ساعة فى مطار كيتشنر واترلو فى ذروة العاصفة يوم السبت الماضى. وسجل مطار بيرسون الدولى فى تورنتو أعلى عاصفة بلغت 120 كم / ساعة بينما شهد مطار جزيرة تورنتو سرعة رياح بلغت 89 كم / ساعة.

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