الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 8533 مدنيا فى أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية

جدة - نرمين السيد - ذكر المكتب الأممى، فى آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين فى النزاع الروسى-الأوكرانى نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء: إنه من القتلى كان هنالك 1489 رجلاً و976 امرأة و90 فتاة و99 فتى بالإضافة إلى 69 طفلاً و1219 بالغًا لم يُعرف جنسهم بعد.

وأضاف أنه من بين المصابين 908 رجال و603 سيدات و107 فتيات و128 فتى و164 طفلاً و2681 بالغًا لم يعرف جنسهم بعد.

وأوضح المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وتعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، حيث تأخر تلقى المعلومات من بعض المواقع التى دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، ولا تزال العديد من التقارير معلقة.