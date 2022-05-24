عاجل.. الشرطة الأمريكية تعتقل مطلق النار فى إحدى مدارس تكساس

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "إكسترا نيوز" فى وقت سابق، بوقوع إطلاق للنار داخل حرم المدرسة بولاية تكساس.

وأضافت مسؤول فى قسم شرطة أوفالدى، أن الحادث لا يزال "نشطا" وإنه لا توجد معلومات أخرى متاحة على الفور.

وقالت إدارة الشرطة إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدنى بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.