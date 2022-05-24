الدفاع الروسية: هناك تهديد حقيقى لصنع أوكرانيا أسلحة نووية

جدة - نرمين السيد - وقال شويجو، خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى، اليوم الثلاثاء: "هناك تهديد حقيقى بأن أوكرانيا ستصنع أسلحة نووية ووسائل إيصالها"، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسى (الناتو) حوّل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا بهدف الضغط على موسكو.

وأضاف الوزير الروسى: "لقد تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 معملًا بيولوجيًا تشارك فى البرنامج البيولوجى العسكرى الأمريكى على أراضى أوكرانيا، ويجرى إثبات أن الأبحاث فى هذه المعامل أُجريت سرًا بانتهاك للالتزامات الدولية وفى الجوار المباشر لحدودنا"، لافتا إلى أنه تم فعليًا إنشاء مكونات الأسلحة البيولوجية والعمل على طرق لزعزعة استقرار الوضع الوبائى.

وأوضح الوزير الروسى أن أكثر من 6000 مرتزق أجنبى يعملون فى أوكرانيا، بجانب إرسال المستشارين العسكريين وموظفى الشركات العسكرية الخاصة إلى الأراضى الأوكرانية.