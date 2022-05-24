العالم اليوم - ضوء أخضر لبيع تشلسي.. و"خطوة أخيرة" متبقية

انتم الان تتابعون خبر ضوء أخضر لبيع تشلسي.. و"خطوة أخيرة" متبقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:19 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن تحالف "بولي-كليرليك"، الذي وافق على شروط الاستحواذ على نادي تشلسي مقابل 5.33 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، اجتاز فحص مالكي ومديري الرابطة، مما يمهد الطريق لاستكمال صفقة الاستحواذ.

وتحتاج الصفقة أيضا إلى موافقة من الحكومة البريطانية قبل أن يتمكن التحالف من استكمال عملية الاستحواذ، مع تبقي أسبوع على انتهاء صلاحية ترخيص التشغيل الحالية للنادي في 31 مايو الجاري.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "طبّق مجلس الإدارة فحص ملاك ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز على جميع المديرين المحتملين، وطبّق الإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها".

وتابع أن أعضاء التحالف الذي سيشتري النادي هم شركات تابعة لمجموعة "كليرليك كابيتال غروب" و"إل بي" و"تود بولي" و"هانز جورج ويس" و"مارك والتر".

ومن المنتظر أن يعمل تشلسي الآن مع الحكومات ذات الصلة لتأمين التراخيص اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وقال مصدر مطلع على الصفقة لـ"رويترز"، إن الحكومة البريطانية تعتزم الموافقة على البيع، بعد أن قدم مالك نادي تشلسي رومان أبراموفيتش تأكيدات بأنه لن يستفيد منها.

وأجبرت العقوبات البريطانية على روسيا، أبراموفيتش المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على بيع النادي.