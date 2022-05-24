اسهل طريقة طلب مساعدة مالية من ديوان الشيخ محمد بن زايد 2022

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يحرص الشيخ محمد بن زايد في الإمارات على تقديم عدد كبير من المساعدات المالية المتنوعة وذلك لكي يتم تلبية احتياجات المواطنين في جميع انحاء الامارات ممن هم بحاجة للحصول على المساعدات في العديد من المجالات في التعليم سواء في التعليم او الصحة او سداد الديون او غيرها من الطرق، ويتم تقديم هذه المساعدات من جانب ديوان الشيخ محمد بن زايد الذي يعد بمثابة المؤسسات الخيرية الهامة، وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على المساعدة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور طريقة طلب مساعدة مالية من ديوان الشيخ محمد بن زايد 2022.
طريقة طلب مساعدة مالية من ديوان الشيخ محمد بن زايد 2022
يعد ديوان الشيخ محمد بن زايد هو احد المؤسسات الخيرية الشهيرة في الامارات والتي تقدم المساعدات المالية للافراد المحتاجين، حيث يتيح الديوان تقدم الطلب الخاص بالحصول على المساعدة الكترونيا من خلال الموقع الخاص بالمؤسسة عن طريق اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الدخول الى موقع ديوان الشيخ محمد بن زايد في الامارات من خلال هذا الرابط مباشرة.
- يتم اختيار تقديم طلب الحصول على المساعدة من خلال الموقع.
- يتم ادخال البيانات الاساسية الخاصة بالمستخدم عبر الموقع بشكل صحيح.
- ارفاق كافة المستندات التي تثبت استحقاق المساعدة المالية.
- يتم ادخال السبب الخاص بالتقديم للحصول على المساعدة ومن ثم اختيار ارسال الطلب.
- ادخال بيانات المتقدم مثل العنوان والبريد الالكتروني لكي يتم التواصل من خلاله.
شروط الحصول على المساعدات من خلال ديوان الشيخ محمد بن زايد
وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لكي يتم الحصول على المساعدات المالية عبر ديوان الشيخ محمد بن زايد، وهي على النحو التالي.
- يشترط ان يكون مقدم الطلب هو رب الاسرة.
- في حالة كان مقدم الطلب من المواطنين الإماراتيين يجب ان يتم ارفاق صورة الهوية الوطنية.
- في حالة كون المتقدم من غير حاملي الجنسية الاماراتية يجب ان يتم ارفاق صورة من رقم الاقامة على ان تكون سارية.
- يجب تقديم كافة المستندات والاوراق المطلوبة التي تثبت استحقاق المساعدة المالية.
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