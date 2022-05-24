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عمر شويل - جدة متى موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر وشروط وطريقة التسجيل 1443؛ يزداد البحث من قبل المستفيدين من الدعم السكني عن موعد صرفه لشهر مايو 2022 وذلك مع اقتراب موعد نزول الدعم حيث تم الإعلان عن الموعد من قبل الصندوق العقاري حيث يتم صرفه يوم 24 مايو ولا يتم تأجيله إلا في حالة مصادفة التاريخ يوم إجازة رسمية.

متى موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر 1443

هذا ما يبحث عنه المستفيدين من الدعم وذلك عقب الإعلان عن المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط يزداد البحث عن موعد صرف الدعم السكني حيث يتم صرف الدعم السكني شهرياً يوم 24 من الشهر الميلادي ولا يتم تغيره إلا عندما يصادف هذا اليوم إجازة رسمية لذلك سوف يتم صرف الدعم السكني هذا الشهر يوم 25 /5/2022 الموافق 24 شوال 1443 .

شروط التقديم في الدعم السكني 1443

لابد من الانتباه لشروط الدعم السكني التي تتمثل في التالي :

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمره عن 25 عاماً.

ألا يكون المتقدم لديه أموال كافية لشراء منزل.

ألا يكون المتقدم امتلك مسكن في آخر خمس سنوات.

يشترط ألا يكون المتقدم قد قام بالتقديم في هذا الدعم في أخر خمس سنوات.

طريقة التسجيل في الدعم السكني والحصول على الأراضي المجانية

يتم التسجيل في الدعم السكني عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة سكني ثم الدخول إلى القائمة الرئيسية. الضغط على التسجيل في سكني. تدوين تاريخ الميلاد. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. التعليم على مربع أنا لست روبرت. سيتم إرسال كلمة المرور على منصة أبشر.

خطوات التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي

كما وضحت وزارة الإسكان عن طريقة التسجيل في الإسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق الخطوات التالي :

الولوج إلى منصة سكني. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. سيتم إرسال كود على رقم الجوال الخاص بك. تدوين كافة البيانات المطلوبة. القيام بالإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة. النقر على حفظ.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر 1443 وكذلك شروط التسجيل في الدعم السكني كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في الدعم السكني.