مميزات سيارة سوناتا 2012 وسعر الشراء في الأسواق

يمكنك الآن الحصول على أهم الفرص التي تأتي في الحياة، وهي الحصول على سيارة هيونداي تتناسب مع الدخل الشهري، وذلك بالمملكة العربية السعودية إن ماركة هونداي من أكثر الماركات شهرة داخل السعودية، مزايا سيارة سوناتا 2012 م.

مميزات سيارة سوناتا 2012

سيارة هيونداي سوناتا 2012 تتميز السيارة بالكثير من المميزات التي تجعلها تتفوق عن غيرها من السيارات المستعملة وفي هذا المقال سوف نتحدث عن اهم ما يميز سيارة هونداي سوناتا 2012 وأهم مواصفاتها، فقد أصدرت شركة هونداي 5 إصدارات رئيسية مختلفة من سيارة سوناتا لعام ألفين واثنا عشر م، فالفئة الأولي من سونا تا GLS، والفئة الثانية SE، أما عن الفئة الثالثة SE 2.0T، ولكلاً منهما مواصفات خاصة.

الأسباب التي جعلت سيارة هونداي سوناتا 2012 من السيارات المميزة

أصبحت سيارة هونداي سوناتا من السيارات المميزة في السوق السعودي وذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها:

سيارة هونداي سوناتا ذات محرك رباعي، حيث تتميز أنها 2,400 سي سي، كما أنها بها ناقل الحركة وذات ميزه الأسطوانات الرباعية.

الشكل الخارجي للسيارة هيكل ب4 أبواب، والعجلات مزودة بنظام مراقبة ضغط السيارة.

الأبواب والنوافذ الخاصة بالسيارة كهربائية، كما أن السيارة تحمل 5 ركاب.

العداد الخاص بالمسافات فإنه يصل إلى 250,000 كيلو متر.

تتزود السيارة أيضا بالسقف الأوتوماتيك، بالإضافة إلى المكيف الهوائي الذي بداخلها والوسائل الهوائية.

سيارة تتوافر داخل مدينة جدة بالإضافة إلى أنها سعرها 9000 ريال سعودي.

وزن السيارة 1500 كجم.

مواصفات سيارة هيونداى اكسنت لعام 2012

تتميز سيارة هونداي اكسنت المستعملة بالكثير من المميزات التي تندرج على النحو الآتي: