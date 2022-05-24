نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات سيارة سوناتا 2012 وسعر الشراء في الأسواق في المقال التالي
يمكنك الآن الحصول على أهم الفرص التي تأتي في الحياة، وهي الحصول على سيارة هيونداي تتناسب مع الدخل الشهري، وذلك بالمملكة العربية السعودية إن ماركة هونداي من أكثر الماركات شهرة داخل السعودية، مزايا سيارة سوناتا 2012 م.
مميزات سيارة سوناتا 2012
سيارة هيونداي سوناتا 2012 تتميز السيارة بالكثير من المميزات التي تجعلها تتفوق عن غيرها من السيارات المستعملة وفي هذا المقال سوف نتحدث عن اهم ما يميز سيارة هونداي سوناتا 2012 وأهم مواصفاتها، فقد أصدرت شركة هونداي 5 إصدارات رئيسية مختلفة من سيارة سوناتا لعام ألفين واثنا عشر م، فالفئة الأولي من سونا تا GLS، والفئة الثانية SE، أما عن الفئة الثالثة SE 2.0T، ولكلاً منهما مواصفات خاصة.
الأسباب التي جعلت سيارة هونداي سوناتا 2012 من السيارات المميزة
أصبحت سيارة هونداي سوناتا من السيارات المميزة في السوق السعودي وذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها:
- سيارة هونداي سوناتا ذات محرك رباعي، حيث تتميز أنها 2,400 سي سي، كما أنها بها ناقل الحركة وذات ميزه الأسطوانات الرباعية.
- الشكل الخارجي للسيارة هيكل ب4 أبواب، والعجلات مزودة بنظام مراقبة ضغط السيارة.
- الأبواب والنوافذ الخاصة بالسيارة كهربائية، كما أن السيارة تحمل 5 ركاب.
- العداد الخاص بالمسافات فإنه يصل إلى 250,000 كيلو متر.
- تتزود السيارة أيضا بالسقف الأوتوماتيك، بالإضافة إلى المكيف الهوائي الذي بداخلها والوسائل الهوائية.
- سيارة تتوافر داخل مدينة جدة بالإضافة إلى أنها سعرها 9000 ريال سعودي.
- وزن السيارة 1500 كجم.
مواصفات سيارة هيونداى اكسنت لعام 2012
تتميز سيارة هونداي اكسنت المستعملة بالكثير من المميزات التي تندرج على النحو الآتي:
- محرك السيارة يكون ذاتها 1400 سي سي، كما أنه يتوافر إليه ناقل حركة.
- تعداد المسافة للسيارة هو 300,000 كلم مربع السيارة، ومزودة بالتكييف وقفل مكيف السيارة يكون مركزي.
- السيارة مزودة بالمرآيات الكهربائية والنوافذ الكهربائية.
- السيارة ذات الوسائد الهوائية، وتتواجد السيارة في مدينة الرياض.
- سيارة بإصدار 2012 ولكن بها شقوق البسيطة وسعرها يكون 8500 ريال سعودي.
- تتمتع هيونداي بالكثير من المميزات، وتستطيع أن تصل إلى سيارة مستعملة تتوافق مع الدخل الشهري، وفي يومنا الحالي اغتنام الفرصة وهي الحصول على سيارة، بالإضافة إلى التعرف على صاحب السيارة والتواصل.
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