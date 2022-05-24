التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل للمدارس والجامعات بالسعودية 2022

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عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية 1444 عن توحيد موعد عودة المدارس والجامعات والمدارس الأجنبي للجاليات الأجنبية بالمملكة والتعليم التقني والمهني للعام الدراسي الجديد 1444 وفق خارطة تقويم التعليم بالسعودية يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م على أن ينتهي يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444هـ الموافق 22 يونيو 2023م، وسيشمل العام الدراسي 39 أسبوع دراسي بمعدل 13 أسبوع لكل فصل دراسي بواقع ثلاث فصول دراسية سيتخللها 56 يوم إجازة، وفق رؤية المملكة 2030 بالقطاع التعليمي بالمملكة.

موعد عودة المعلمين وفق التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

إضافة لما سبق ذكره ووفق التقويم الدراسي 1444 فان عودة المعلمين للتدريس في كافة المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية سيتزامن عودة المعلمين 1444 مع بدء العام الدراسي الجديد بمشيئة الله يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م، وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية ومنهم المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم وكذلك موظفي الهيئتين التعليمية والإدارية بجميع المراحل الدراسية، ستكون العودة بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 محرم 1444هـ الموافق 22 أغسطس2022م.

وزارة التعليم التقويم الدراسي 1444 موحد بالمدارس والجامعات

كذلك أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول تقسيم العام الدراسي 1444 وفق خريطة تقويم التعليم التي تبنتها وزارة التعليم السعودية سيتم تقسيم العام الدراسي كالتالي:

أولًا بداية الفصل الدراسي الأول 1444 يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022م وينتهي مع دوام اليوم الدراسي الخميس 30 ربيع ثاني 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022م. كذلك سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 1444 يوم الأحد 10 جماد أول 1444 الموافق 4 ديسمبر 2022م وسينتهي بدوام يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023م. في الختام سيبدأ الفصل الثالث 1444 والنهائي يوم الأحد 20 شعبان 1444 الموافق 12 مارس 2023م، وسينتهي بدوام يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023م.

جدول إجازات العام الدراسي 1444 وفق وزارة التعليم السعودية

كذلك يضم العام الدراسي الجديد 1444 عشر إجازات تتخلل الأسابيع الدراسية نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا عدد خمس إجازات مطولة خلال العام الدراسي الجديد 1444. أيضًا إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 1444 وإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 1444. كذلك إجازة اليوم الوطني السعودي 1444. وإجازة يوم التأسيس السعودية 1444. في النهاية إجازة عيد الفطر المبارك 1444.

التقويم الدراسي 1444 للمدارس الأجنبي والجامعات والكليات الأهلية بالمملكة

في الختام أعلنت وزارة التعليم السعودي بقياة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ أن العام الدراسي الجديد 1444 سيبدأ بالمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والجامعات والكليات الأهلية مع بداية العام ادراسي بالمدارس السعودية حيث تم توحيد بدء العام الدراسي أي سيبدأ يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022، وستكون خطة تقويم التعليم كالتالي: