نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الحج لعام 2022م – 1443هـ عبر وزارة الحج والعمرة السعودية وشروط الحصول على تصريح الحج في المقال التالي

طريقة وخطوات التسجيل في الحج لعام 2022م – 1443هـ هي عنوان موضوعنا اليوم، حيث قامت وزارة الحج في المملكة العربية السعودي ببدء تسجيل المواطنين في الحج لقضاء فريضة الحج للعام الجاري 1443هـ – 2022م، حيث سنقدم لكم في السطور التالية كيفية التسجيل كما سنوضح لكم الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم على الحج والتي كشفت عنها الوزارة بالإضافة إلى الأوراق الرسمية المطلوبة من الوزارة للحصول على التصريح. خطوات التسجيل في الحج لعام 2022م – 1443هـ من خلال بوابة الحجز على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية الإلكتروني الرسمي على الرابط الخاص به حيث أن الحجز يتم إلكترونيًا تسهيلًا على المواطنين ولإجراءات التباعد.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “بدء الخدمة” وبعدها اضغط على أيقونة “تسجيل طلب حج” وبعدها قم بقراءة كل شروط وأحكام الموقع التي أعلنت عنها الوزارة.

اختر التاريخ الحالي واكتبه بالتقويم الميلادي أو الهجري ثم قم بتحديد المدينة التي تقيم فيها في الوقت الحالي والذي تطلب فيه استخراج التصريح.

قم بإدخال كود التحقق الظاهر أمامك وبعدها أبدأ في كتابة كل البيانات المطلوبة منك على الموقع والتي تتمثل في تاريخ ميلاد المواطن ورقم الهوية الوطنية الشخصية وكذلك رقم الهاتف المحمول.

بعد ذلك يقوم المواطن بالنقر على أيقونة “تسجيل الطلب” وبعدها يتم إرسال رسالة هاتفية على هاتفك المحمول تحتوي على كود التحقق.

اكتب كود التحقق في المكان المخصص له ثم انقر على أيقونة “التأكيد” وانتظر حتى يتم تسجيلك وقبول طلبكم. شروط الحصول على تصريح الحج 2022م – 1443هـ مسموح لعدد لا يتجاوز 60 ألف مواطن ومواطنه داخل المملكة العربية السعودية سواء كانوا أصحاب جنسية سعودية أو مقيمين فيها.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 سنة ويجب أن تكون آخر مرة أقام فيها فريضة الحج قد مضى عليها خمس سنوات.

يمكن للمرأة الحج بدون محرم إذا كانت في مجموعة من النساء كما أنه يجب تقديم الأوراق التي تفيد تلقي المواطن لقاحات فيروس كورونا كلها و يتم دفع الرسوم بعد ثلاث ساعات من الاشتراك. عمر شويل - جدة التسجيل في الحج لعام 2022م - 1443هـ عبر وزارة الحج والعمرة السعودية وشروط الحصول على تصريح الحج - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في الحج لعام 2022م – 1443هـ عبر وزارة الحج والعمرة السعودية وشروط الحصول على تصريح الحج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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