نقل خدمات العماله المنزلية عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر ومعرفه الشروط والرسوم للخدمه

نقل خدمات العماله المنزلية من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم استخدامها عبر المنصة. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال الآونة الأخيرة لجميع المستفيدين. كما أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن الخدمه عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري والتي منها خدمات جديده أيضا والتي من أهمها. اصدار تصريح سفر للهويه عبر منصه ابشر وتعرف علي الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن تحديث بيانات جواز سفر للمقيم الكترونيا عبر ابشر ومعرفه خطوات تنفيذ الخدمه عبر المنصة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها ومعرفه رسوم الخدمه أيضا. كما سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

نقل خدمات العماله المنزلية

أعلنت منصه ابشر عن الكثير من الخدمات الإلكترونية الأكثر استخدام عبر موقعها والتي من ضمنها خدمه نقل خدمات العماله المنزلية الكترونيا. والتي تمكن جميع المواطنين من نقل الخدمات والتأكيد عليها من خلال المنصة بطريقه إلكترونية سهله. كما تم الإعلان أيضا عن الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 2000 ريال للمره الأولي و 4000 ريال للمره الثانية و 6000 ريال للمره الثالثة.

شروط نقل الخدمات

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط التي يجب التأكد منها قبل طلب الخدمه. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية :

عدم وجود مخالفات مروريه علي العامل وصاحب العمل الجديد.

أن يكون كلا من صاحب العمل القديم و صاحب العمل الجديد والعامل أحياء يرزقون.

يجب أن لا يكون صاحب العمل الجديد مطلوب امنيا والعامل غير مسجل كنظام هارب.

وجود صوره وبصمه للعامل المستفيد.

أن لا يقل عمر العامل عن 25 عام.

مسموح بكفاله اربعه عمال للأنثي المطلقة و الرجل المتزوج و الأرملة.

موافقه المقيم من خلال حسابه في ابشر.

التأكد من وجود 15 يوم أو اكثر في أقامة العامل.

خطوات نقل خدمات العماله

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن خطوات نقل خدمات العماله المنزلية الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية :