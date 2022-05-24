طريقة تحميل gta vice city للموبيل جراند ثيفت أوتو فايس سيتي 2022

gta vice city جراند ثيفت أوتو فايس سيتي 2022 التحديث الأخير للعبة الأكشن والمغامرات من تطوير شركة روكستار الأمريكية وتعتبر الجزء الأعلي مبيعا في سلسلة العاب جاتا حيث أستطاعت تحقيق مبيعات تجاوزت مبلغ المليار دولار أحتلت بيها المركز الثاني في تصنيف أعلي المبيعات الإلكترونية مبيعا في العالم وذلك بعد لعبة مايكروسفت الشهيرة ماين كرافت وتدور قصة اللعبة داخل مدينة فايس السيتي الأمريكية الأفتراضية التي صممت علي غرار مدينة ميامي خلال فرت الثمانيات من القرن الماضي وبطل هذا الجزء من السلسلة هو تومي الذي يتم القبض علية خلال أحدي عمليات التهريب الفاشلة ليخرج من السجن بعدها ليجد المدينة في فوضي عارمة يحاول أستغلالها من أجل التحكم في المدينة ونستعرض الأن أهم مميزات جاتا فايس سيتي وطريقة تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وأي أو أس لهواتف أيفون.

مميزات لعبة gta vice city الأصلية:

رسوم انسيابية وأكثر واقعية للشخصيات

صور وألوان محسنة لمزيد من المتعة أثناء اللعب

أسلحة أكثر تطوراً وأكثر دقة في التصويب

مهام كثيرة ومتنوعة في عدد غير محدود من ساعات اللعب المستمرة والمتجددة

متاحة لجميع أجهزة الفيديو جيمز القديمة والحديثة

إمكانية التحكم في اللعب عن طريق شاشات اللمس

إمكانية التحكم في اللعب عن طريق أجهزة خارجية يتم توصيلها عن طريق يو إس بي أو بلوتوث

تطبيق اللعبة متاح لأجهزة الهاتف على نظام أندرويد أو نظام أبل IOS

مساحة تطبيق اللعبة متوسط نسبياً مقارنة بمساحة ألعاب أخرى

طريقة تحميل جراند ثيفت أوتو فايس سيتي على الجوالات:

يمكن تحميل لعبة gta vice city الأصلية على الجوالات المختلفة بسهولة من المتاجر الإلكترونية المناسبة لنوع الجهاز. كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية: