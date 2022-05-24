نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في الحج 1443 – 2022 وطريقة التسجيل عبر المسار الإلكتروني للحج في المقال التالي
متي موعد التسجيل في الحج 1443 – 2022، حيث يعد ذلك السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي قد تدور في أذهان عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة الموعد التي ستقوم فية وزارة الحج والعمرة بفتح باب التسجيل في موسم الحج هذا العام بالمملكة لكل من المواطنين والمقيمين.
موعد التسجيل في الحج 1443 – 2022
حتي الأن لم تقوم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد التسجيل في موسم الحج هذا العام، ولكن من المتوقع إن تقوم الوزارة بفتح باب التسجيل في الفترة ما بين 13 يونيو وحتي 23 يونيو، وسيكون التسجيل من خلال المسار الإلكتروني للحج على شبكة الأنترنت.
شروط الحج للمقيمين في السعودية
عملت وزارة الحج والعمرة على وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في موسم الحج هذا العام للمقيمين في المملكة، حيث إن تلك الشروط تتلخص في النحو التالي:-
- يجب إن تكون الحالة الصحية للشخص المتقدم بطلب الحج هذا العام معافي من فيروس كرونا المستجد.
- إن يكون حاصل على لقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة.
- خلو المتقدم بالطلب من الإصابة بالأمراض المزمنة.
- يجب إن يكون الحد الأدني للمتقدم 18 سنة والأقصي 65 سنة.
- يشترط الحصول على تصريح الذهاب للحج من خلال المسار الإلكتروني للوزارة.
- يجب القيام بسداد فاتورة رسوم الحج هذا الموسم.
- الأولوية تكون للأشخاص الغير مؤدين للحج لأخر خمسة سنوات.
طريقة التسجيل في الحج 1443 – 2022
تتم عملية التسجيل وتقديم الطلبات للحصول على تصريح الحج من خلال المسار الإلكتروني للوزارة، حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:-
- الذهاب إلى موقع المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة على شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة بدء الخدمة.
- ثم اختيار طلب الحج.
- بعد ذلك تقوم باختيار تسجيل طلب جديد.
- الضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالمتقدم.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.
- الضغط علي زر تسجيل الطلب.
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