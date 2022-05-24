كندا تدعم الجيش الأوكراني بتقديم 20 ألف قذيفة مدفعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:28 مساءً - أعلنت كندا، اليوم الثلاثاء، عن شراء 20 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، لدعم الجيش هناك، في الحرب الروسية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم، الثلاثاء، إن كندا اشترت 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة القياسية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي لصالح أوكرانيا، دعما لها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي.

وتم شراء الذخيرة من الولايات المتحدة مقابل حوالي 98 مليون دولار كندي «76.32 مليون دولار» وسيتم تسليمها قريبا إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين إن حوالي 20 دولة أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة.

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