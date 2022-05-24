أمريكا واستراليا تؤكدان أهمية تضامنهما لمنع تكرار ما حدث فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اتفق الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء الاسترالى أنتونى ألبانيز، على أهمية تضامنهما لئلا يتكرر حدث مثل التدخل الروسى فى أوكرانيا فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.





جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، خلال لقائهما فى العاصمة اليابانية طوكيو على هامش القمة الرباعية الكواد.

وأشاد الرئيس الأمريكى بدعم استراليا القوى لأوكرانيا منذ بدء التدخل الروسى، كما هنأ "بايدن" رئيس الوزراء الاسترالى على انتخابه، ومعربا عن امتنانه لقراره السفر إلى اليابان لحضور قمة الرباعية فى أول يوم له فى منصبه.

وجدد "بايدن"، تأكيد دعمه الثابت للتحالف الأمريكى-الاسترالى والتزامه بتعزيزه على نحو أكبر.

وأشاد الجانبان بالتقدم السريع الذى تحرزه الولايات المتحدة واستراليا إلى جانب المملكة المتحدة، فى إطار شراكة أوكوس الدفاعية، كما اتفقا على العمل بشكل وثيق معًا لتنفيذ الإطار الاقتصادى لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ والتعاون فى معالجة التهديد الوجودى الذى يمثله تغير المناخ.