الرئيس التونسى يتابع الاستعدادات لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
وتم خلال المقابلة التطرق إلى اللقاءات التى تمّت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع فى تونس والإرادة الثابتة على المضى قدما فى إنشاء جمهورية جديدة.
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