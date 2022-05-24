عاجل.. رئيس وزراء المجر يعلن حالة الطوارئ بسبب التطورات فى أوكرانيا

وقال الجيش الأوكرانى، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل القتال العنيف فى منطقة دونباس، شرقى أوكرانيا، وسط استمرار المحاولات للسيطرة على منطقة لوهانسك بشكل كامل.
وفى بيان لها، صباح اليوم الثلاثاء، قالت الأركان العامة الأوكرانية: "العدو لا يوقف هجومه"، لافتة إلى أنه هناك تحركات روسية مستمرة لتطويق مدينتى سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، اللتين تحظيان بأهمية استراتيجية.
ووفقًا للبيان الأوكرانى، فإن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية كبيرة بالقرب من سيفيرودونيتسك، فيما يتواصل القتال العنيف أيضا حول بلدة باخموت فى دونيتسك، التى تكون مع لوهانسك منطقة دونباس.
ويركز الجيش الروسى عملياته العسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، بعد مرور أكثر من 3 أشهر منذ إندلاع الحرب، وسط مخاوف أوكرانية من ارتفاع وتيرة الهجمات الروسية، خصوصا بعد سقوط ميناء ماريوبول.
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