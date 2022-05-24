مديرة صندوق النقد الدولى تحث الهند على إعادة النظر فى حظر صادراتها من القمح

جدة - نرمين السيد - وقالت جورجييفا - فى مقابلة مع قناة (إن دى تى فى) الهندية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس فى سويسرا - "أقدر حقيقة أن الهند تحتاج إلى إطعام ما يقرب من 1.35 مليار شخص، وأقدر أيضا موجة الحر التى قلصت الإنتاجية الزراعية، ولكن أناشد الهند بإعادة النظر فى أقرب وقت ممكن لأنه كلما أقدمت دول على فرض قيود على الصادرات، كلما تم تحفيز المزيد من الدول على فعل ذلك، وسينتهى بنا الحال كمجتمع دولى أقل تحصينا للتعامل مع الأزمة".
يشار إلى أن الهند فرضت حظرا على صادرات القمح فى وقت سابق من الشهر الجارى بسبب موجة الحر الشديد التى أصابت الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية لمستويات قياسية.
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