بريطانيا تدين انتهاكات الصين الجديدة فى إقليم شينجيانج

جدة - نرمين السيد - وقالت تروس، فى بيان على موقع الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن تفاصيل مروعة أخرى عن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان فى شينجيانج ظهرت، وتضاف هذه التفاصيل إلى مجموعة من الأدلة الكبيرة التى تشمل على وثائق من الحكومة الصينية والشهادات المباشرة وصور الأقمار الصناعية وزيارات دبلوماسيينا إلى المنطقة.

وأوضحت تروس أن أدلة جديدة تُظهر الإجراءات الاستثنائية التى تقوم بها الصين لاستهداف مسلمى الأويجور والأقليات العرقية الأخرى، بما فى ذلك العمل القسرى والقيود الشديدة على حرية الدين وفصل الآباء عن أطفالهم وتحديد النسل القسرى والسجن الجماعى.

وأضافت تروس أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب الشركاء الدوليين فى الدعوة إلى التنديد بترويع الصين لمسلمى الإيجور والأقليات الأخرى ونظل ملتزمين بمحاسبة الصين.

وقالت: "نعيد التأكيد على توقعاتنا الطويلة الأمد بأن تمنح الصين المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حق الوصول الكامل وغير المقيد إلى المنطقة حتى تتمكن من إجراء تقييم شامل للحقائق على الأرض، ونحن نتابع زيارتها هذا الأسبوع عن كثب".

وأشارت تروس إلى أنه إذا لم تمنح المفوضة السامية هذا الحق بالوصول الكامل، فلن تؤدى الزيارة إلا إلى تسليط الضوء على محاولات الصين لإخفاء حقيقة أفعالها فى شينجيانج.