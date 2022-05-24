عاجل.. إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أغلقت السلطات الأمريكية، مدرسة ابتدائية فى مدينة أوفالدى بولاية تكساس الأمريكية، بعد وقوع إطلاق للنار داخل حرم المدرسة، مشيرة إلى أن مطلق النار لا يزال متحصنا داخل المبنى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضافت مسؤول فى قسم شرطة أوفالدى، أن الحادث لا يزال "نشطا" وإنه لا توجد معلومات أخرى متاحة على الفور. وقالت إدارة الشرطة إنه يجب على الأفراد تجنب المنطقة، مشيرة إلى أن المركز المدنى بالمدينة سيستخدم كمركز للم شمل وأن الآباء سيكونون قادرين على اصطحاب أطفالهم من هناك.

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