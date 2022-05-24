العالم اليوم - الاتحاد للطيران: حققنا نتائج تاريخية بالربع الأول 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:21 مساءً - انطلقت فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران، التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار، في قصر الإمارات بأبوظبي، والتي ستستمر حتى 26 مايو/أيار الجاري، بمشاركة عدد من قادة قطاعات الطيران والفضاء والدفاع العالميين.

وفي مقابلة خاصة مع دوت الخليج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس إن هناك تحسنا ملحوظ في الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتابع قائلا: "كان لدينا نتائج في الربع الأول هي الأقوى في تاريخنا حيث حققنا نحو 290 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، وفي أبريل ومايو كانت النتائج مشجعة، ونحن متفائلون بحذر لنتائجنا للعام بأكمله".

وعن الأزمات غير المسبوقة التي يشهدها العالم من الجائحة إلى الأزمة الأوكرانيا، مرورا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع، أوضح دوغلاس أن صناعة الطيران دائما ما تتعرض إلى عوامل تؤثر عليها، ونعبر عن التفاؤل الحذر حيال الآفاق المستقبلية.

بالحديث عن الاستدامة في قطاع الطيران، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس إن المجموعة كشفت مؤخرا عن طائرتها الجديدة المسماة "استدامة 50" وهي من طراز إيرباص A350 وهي الآن جزء من برنامج غرينلاينر.

وأوضح أن الاتحاد للطيران تريد أن "تظهر ما هو ممكن في مجال الاستدامة وما تعلمناه في هذه الصناعة هو أن الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول العام 2050 هو تحد كبير يتطلب كل التكنولوجيا المتاحة".

يذكر أن القمة العالمية لصناعة الطيران تقام في دورتها السادسة تحت شعار "الازدهار المدعم بالتقنيات الرقمية"، وتستعرض التحول السريع الذي شهدته قطاعات الطيران والفضاء والدفاع خلال السنوات الأخيرة ودور الابتكار والتكنولوجيا في تطوّر أعمال تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.