لخلافات عائلية ... رجل يقتل ابنه بالرصاص في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- توفي شاب ليلة الاثنين الثلاثاء ، في محافظة اربد جراء اطلاق النار عليه . وقال مصدر امني : ان خلافات عائلية اسفرت عن قيام اب باطلاق النار على نجله مما ارداه قتيلا . وبين : انه تم نقل الجثة الى المستشفى لاجراء اللازم ، في ما القت الاجهزة الامنية القبض على الفاعل وضبطت السلاح المستخدم . والتحقيق جار.

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