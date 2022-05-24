الأردن يعزي بضحايا الفيضانات شمال شرق بنغلادش

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:00 مساءً - دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق في شمال شرق بنغلادش، وأسفرت عن وقوع عددٍ من الضحايا والمصابين، ونزوح الآلاف وخلّفت أضراراً مادية، مُعربةً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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