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عمر شويل - جدة جمعيات الإمارات للمساعدات shjc.sharjah.ae والتي يسعى الكثيرين للتعرف على طرق التواصل معها، من المواقع الإلكترونية للجمعيات أو الأرقام الخاصة للاتصال المباشر، وخاصة بأن الجمعيات الإنسانية في الإمارات تقوم بتقديم المساعدة في داخل الدولة وفي ميع دول العالم، وتقوم بتقديم المساعدات المالية العاجلة عبر حوالة مالية عاجلة أو السلال الغذائية أو بناء المنازل.

جمعيات الإمارات للمساعدات shjc.sharjah.ae طلب مساعدة مالية ( الشارقة – آل مكتوم – دبي الخيرية – ديوان ولي العهد)

تقوم الإمارات العربية المتحدة بالإشراف التام على العديد من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية في جميع الأراضي الإماراتية، حيث تشرف على الجمعيات التباعة للأسرة الحاكمة والمؤسسات الحكومية وأيضا الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حرصا منها على تقديم الدعم الحقيقي للمحتاجين وأيضا إيصال المساعدة للمحتاجين الذين لديهم إثبات لهوياتهم وأيضا الوثائق التي تثبت الاحتياج، وذلك تجنبا لدخول غير المحتاجين وحصولهم على نصيب الفقراء من المساعدة.

مساعدات شيوخ الإمارات

يقوم شيوخ الإمارات بتقديم المساعدات عبر المؤسسات الإنسانية، ويكون تقديم المساعدة من خلال التواصل الرسمي عبر المؤسسات الإنسانية، وذلك لتقديم إثبات مصادر الدخل ومصارف الأموال، ويتم توزيع الأموال والمساعدات، وأيضا السلال الغذائية والمساعدات العلاجية، ومنها مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي للمساعدة العلاجية، وأيضا تقديم المساعدات في ترميم أو بناء المنازل من خلال القنوات الشرعية للصرف وتقديم الطلب الرسمي من خلال الموقع الإلكتروني، وأيضا الاتصال على الأرقام الهاتفية المتاحة للتواصل مع المواطنين.

عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية بالإمارات

شروط تقديم المساعدة الإنسانية

يتم قبول الطلبات المقدمة من داخل الإمارات ومن خارجها.

تقوم المؤسسات بالاستجابة للطلبات المقدمة بالاتصال على الأرقام الهاتفية المتاحة أو المواقع الإلكترونية.

يجب تقديم جميع البيانات المطلوبة عن صاحب الطلب.

يقوم صاحب الطلب بإرفاق الوثائق التي تؤكد الاحتياج.

لا يتم الالتفات إلى الطلبات الناقصة أو التي ليس فيها مستندات ووثائق تثبت الاحتياج المالي أو الاحتياج للعلاج.

قامت المؤسسة وبالتعاون مع بلدية دبي تنفذ مشروع افطار الصائم.. ويعد مشروع افطار الصائم والذي يجري تنفيذه طيلة شهر رمضان بإشراف السيد صالح زاهر المزروعي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية جزءاً من خطة تنفيذ مبادرة مليار وجبة

@[email protected] pic.twitter.com/OomDLQJ9ZN — محمد بن راشد الخيرية (@MBRHCharity) قامت المؤسسة وبالتعاون مع بلدية دبي تنفذ مشروع افطار الصائم.. ويعد مشروع افطار الصائم والذي يجري تنفيذه طيلة شهر رمضان بإشراف السيد صالح زاهر المزروعي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية جزءاً من خطة تنفيذ مبادرة مليار وجبة

@mbrcharity@mbrinitiatives pic.twitter.com/OomDLQJ9ZN — محمد بن راشد الخيرية (@MBRHCharity) April 22, 2022

أرقام تواصل الجمعيات الخيرية في الإمارات

رقم جمعية دبي الخيرية 80014 – 042682000.

يتم الاتصال المباشر على رقم ديوان ولي العهد: +97126686666

أو عبر رقم الفاكس المباشر: +97126686622 .

الرقم المباشر للاتصال بالمؤسسة +41796669332، حيث انه الرقم المباشر.

رقم جمعية أل مكتوم الإنسانية: 0097142546161.

رقم مباشر اتصال بجمعية دبي الخيرية: 042682000.

ويتم الاتصال لطلب المساعدة أو حجز موعد للمقابلة وتقديم الطلب مباشرة أو حجز موعد للزيارة لدراسة حالة صاحب الطلب على أرض الواقع.