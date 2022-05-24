نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة زايد الخير الإماراتية cpc.gov.ae تسجيل طلب مساعدة مالية هواتف “أشهر الجمعيات الخيرية” في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مؤسسة زايد الخير الإماراتية cpc.gov.ae تسجيل طلب مساعدة مالية من ديوان ولي عهد، وكذلك الاستفادة من مساعدات أشهر الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية دبي الخيرية، وغيرها من الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الخيري سواء كانت حكومية أو أهلية، جميعها من الموضوعات محل البحث من مواطني الإمارات العربية المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليج، وكافة البلدان العربية، ولن نكون مبالغين إذا قلنا جميع أنحاء العالم، غيد الإمارات العربية دائما تصل بالخير على كافة أرجاء المعمورة، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض معكم كيفية الحصول على مساعدات مالية أو عينية من مؤسسة زايد للعمل الخيري والإنساني، وكذلك المؤسسات الخيرية الإماراتي ذات الصبغة الحكومية أو الأهلية، وهي جمعيات ومؤسسات تهدف للقيام بواجبها في مجال العمل الخيري والإنساني.

مؤسسة زايد الخير الإماراتية cpc.gov.ae تسجيل طلب مساعدة مالية

وسنبدأ بطريقة التقديم والتسجيل لطلب مساعدة على رابط موقع مؤسسة زايد للمساعدات الإنسانية الخيرية للمحتاجين من أبناء الإمارات أو خارجها، وكيفية متابعة الطلب والاستعلام عنه، ويمتد عمر مؤسسة ديوان ولي العهد بالإمارات إلى ما يقارب ثلاثون عاماً، فقد بدأت المؤسسة نشاطها في الربع الأخير من القرن الماضي، وبدأت المؤسسة نشاطها في توفير الرعاية الاجتماعية لمواطني الإمارات، من خلال تقديم الدعم المالي للمحتاجين، وكذلك الاهتمام بترميم مساكن ومنازل للغير قادرين، وتوفير العلاج للمرضى والتكفل بمصاريف العلاج، هذا بجانب المساعدات التعليمية لنهضة علمية استطاعت من خلالة دولة الإمارات أن تواكب عصر التقدم العلمي، هذا بجانب ما تقوم به المؤسسة في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في العديد من الدول.

المجالات التي تقوم مؤسسة زايد الخيرية بتقديم الدعم فيها

وتجدر الإشارة إلى جهود تقوم المؤسسات الخيرية الإماراتية وعلى رأسها مؤسسة زايد الخير في مجال البرامج الاجتماعية والمشروعات التنموية، مما ساهم وكان له أثر إيجاب في رفاهية الوطن، وكان لمؤسسة زايد التي أطلقها الشيخ زايد أل نهيان مؤسس الإمارات دور بارز ورائد في إثراء العمل الخيري، ومن بعض المجالات التي تقدمها مؤسسة زايد ما يلي:

توفير المساعدات المالية للمحتاجين .

سداد الديون لم يُثبت تعثره في الوفاء بسداد ديونه.

تقديم مسكن مجاني للمحتاجين أو التشارك في تريم منازل.

تقوم المؤسسة بتقديم المساعدة لغير الإماراتيين من جميع دول العالم.

تقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين مشاركة وتعاون جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

نموذج طلب مساعدة مؤسسة زايد الخير للعمل الخيري والإنساني

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي حفظه الله وحفظه. بعد التحية… .. الموضوع: طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد في البداية، أقدم لكم أطيب تمنياتي لاستمرار الصحة والعافية، وأشكرك كثيرًا على المساعدة التي تقدمها للشعب، وما تفعله من أجل خير الوطن، في إشارة إلى الموضوع أعلاه أنا / … …………. لتقديم طلبي سائلاً الله و سموكم العون أنا مواطن بسيط أعمل في بلدية أبوظبي وراتبي الشهري ………. هذا بالإضافة إلى أنني متزوجة ولدي أطفال، وأنا أعيش في ………… .. وبعد أن حصلت على هذا السكن. اقترضت أموالاً من البنك ومن بعض الأطراف الشخصية ؛ لتوفير العيش الكريم لأسرتي، اقترضت مبلغًا ………، وتتم الاستقطاعات على أساس شهري ………………. من الراتب هذا بالإضافة إلى الرسوم المدرسية التي أدفعها لأولادي. لدي أطفال …………… .. .. وأقوم بتحصيلهم في المدارس، وبعد هذا المبلغ لا يكفي المبلغ المتبقي لتوفير ضرورات الحياة، هذا بالإضافة إلى غلاء المعيشة. لذا، وبسبب الظروف التي ذكرتها سابقًا، أطلب من سموكم مساعدتي ومساعدتي، والنظر في هذا الطلب المقدم، حيث لم أتلق مساعدة مالية من قبل.

رقم هاتف مؤسسة زايد الإنسانية للتواصل وطريقة تسجيل طلب مساعدة

رقم تواصل الشيخ محمد بن زايد: 97143299999 – 8006273.

صندوق بريد التواصل والتراسل: 214444.

رقم هاتف الشيخ محمد بن زايد الخاص: 6666 668 2 971+ – 6622 668 2 971+.

كيفية تقديم والاستعلام عن حالة طلب عبر رابط المؤسسة الرسمي

يتم الدخول مباشرة على (رابط ولي العهد لتسجيل طلب مساعدة). يقوم المستخدم باختيار أيقونة “خدمات الديوان”. يتم تعبئة النموذج الخاص. يجب تسجيل كافة البيانات الثبوتية للتعريف بصاحب الطلب. يتم تقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج. يقوم باختيار أيقونة “إرسال الطلب”. يجب الحصول على رقم الملف ليتم الاستعلام به بعد ذلك. يتم تسجيل رقم الهوية بشكل دقيق. يقوم بإرسال اللب من جديد.

مساعدة ديوان ولي العهد وأهم أعمال مؤسسة زايد الخيرية

كتابة معروض سداد الديون يتضمن رقم الهاتف الجوال الخاص بك.

حالة الدين وقيمته وتاريخ سداده وسبب العجز عن السداد.

زيارة رابط التقديم وتسجيل طلب المساعدة.

إدخال رقم بطاقة الهوية الخاصة بك.

إدخال الرموز المرئية.

الضغط على “للحصول على رقم الملف”.

ستصلك رسالة بمحتوى ” سيتم الآن دراسة طلبك المقدم من العاملين والموظفين بالديوان، وسيتم التواصل معك على الهاتف الخاص بك”.

يمكنك الاستعلام بعدها عن طلبك من خلال النقر على أيقونة “للاستعلام عن الطلبات”.

مشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في مجال المساعدة الخيرية والإنسانية

قامت المؤسسة وبالتعاون مع بلدية دبي تنفذ مشروع افطار الصائم.. ويعد مشروع افطار الصائم والذي يجري تنفيذه طيلة شهر رمضان بإشراف السيد صالح زاهر المزروعي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية جزءاً من خطة تنفيذ مبادرة مليار وجبة

@[email protected] pic.twitter.com/OomDLQJ9ZN — محمد بن راشد الخيرية (@MBRHCharity) قامت المؤسسة وبالتعاون مع بلدية دبي تنفذ مشروع افطار الصائم.. ويعد مشروع افطار الصائم والذي يجري تنفيذه طيلة شهر رمضان بإشراف السيد صالح زاهر المزروعي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية جزءاً من خطة تنفيذ مبادرة مليار وجبة

@mbrcharity@mbrinitiatives pic.twitter.com/OomDLQJ9ZN — محمد بن راشد الخيرية (@MBRHCharity) April 22, 2022

تعتبر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من المؤسسات الخيرية ذات الباع الطويل في العمل الخيري، وتعمل المؤسسة بشعار “معاً من أجل توفير حياة كريمة للإنسان”، وقد بدأت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم نشاطها الفعلي في العام 1997 بمرسوم من الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، وتهدف المؤسسة إلى ما يلي:

تقديم المساعدة المالية للفقراء.

علاج المرضى.

رعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين.

مساعدة الفقراء فيها بشتى أشكال المساعدات الممكنة.

توفير المساكن للمحتاجين.

بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات.

احفر الآبار وإقامة المرافق داخل الدولة وخارجها

التخفيف عن المنكوبين في بالإمارات وخارجها.

الإسهام في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث والحروب.

وفي خلال فترة وجيزة من بدء نشاط مؤسسة محمد بن راشد، أصبحت واحدة من المؤسسات صاحبة الريادة في مجال العمل الخيري والإنساني، سواء داخلياً أو خارجياً، وتمتد أياديها البيضاء إلى كل سائل أو محتاج سواء بدولة الإمارات أو خارجها.

جمعية دبي الخيرية Dubai Charity Association

تجدر الإشارة إلى أن جمعية دبي الخيرية من أقدم الجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل الخيري في دولة الإمارات، فقد بدأ النشاط الفعلي لجمعية دبي الخيرية تحت مسمى جمعية “العروة الوثقى، وذلك في العام 1980، أي منذ ما يزيد عن 40 عام، وكان نشاط الجمعية في بداية يقتصر على مجالات محدودة من العمل الخيري، إلا أن الجمعية مع مرور السنوات بدأ في التوسع في أنشطتها، خاصة في دبي، وتم تعديل اسم الجمعية من “العروة الوثقى” إلى دبي الخيرية” وذلك في العام 1994، وذلك بالقرار الوزاري رقم 85، وأصبحت تتسع للكثير من المجالات الخاصة بالعمل الخيري والنفع العام.

مجالات المساعدات التي تقدمها جمعية دبي الخيرية

نشاط جمعية دبي الخيرية يشمل مجالات عددية، حيث تمارس الجمعية نشاطها الخيري في تقديم المساعدات التي يتم جمعها من التبرعات للمحتاجين والأشد حاجة، كما تقوم المؤسسة بإقامة المشاريع الخيرية العديدة والمتنوعة والتنموية داخل دولة الإمارات وخارجها، ويمكن زيارة الصفحة الرسمية لجميعة دبي الخيرية على الفيس بوك للتعرف على المزيد من أنشطة الجمعية.

أهم المؤسسات الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة

جمعية الشارقة الخيرية shjc.sharjah.ae : تقدم مساعدتها من خلال رابط الجمعية الرسمي.

: تقدم مساعدتها من خلال رابط الجمعية الرسمي. مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم mbrch.gov.ae للأعمال الخيرية والإنسانية .

. مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان khalifafoundation.ae للأعمال الإنسانية.

جمعية الإحسان الخيرية alihsan.ae.

أرقام هواتف “أشهر الجمعيات الخيرية” في الإمارات للتواصل المباشر

رقم جمعية دبي الخيرية 80014 – 042682000.

يتم الاتصال المباشر على رقم ديوان ولي العهد: +97126686666

أو عبر رقم الفاكس المباشر: +97126686622 .

الرقم المباشر للاتصال بالمؤسسة +41796669332، حيث انه الرقم المباشر.

رقم جمعية أل مكتوم الإنسانية: 0097142546161.

رقم مباشر اتصال بجمعية دبي الخيرية: 042682000.

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